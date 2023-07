Una legge sui migranti illegali o una legge illegale sui migranti? Intanto mettiamoli sulla chiatta

(Di martedì 25 luglio 2023) Già i viaggi sulle navi da crociera, quelle di lusso, assomigliano vagamente a periodi di detenzione in prigioni più o meno dorate, figurarsi i lunghi periodi di “accoglienza” (o di detenzione?) in una grandetrasportata e ancorata stabilmente a Portland, presso la costa del Dorset, che ospiterà 500 maschi adulti selezionati tra i richiedenti asilo giunti illegalmente nel Regno Unito a bordo delle tanto invise “small boats”, le piccole imbarcazioni che attraversano a centinaia la Manica, ossessionando, per ragioni elettorali più che umanitarie, i governi conservatori.La, che si chiama Bibby Stockholm, è stata presa a noleggio dal Bibby Line Group Limited, per conto del Ministero degli Interni, da Corporate Travel Management (CTM), una società di viaggi australiana già oggetto di critiche per la sua gestione degli hotel Covid. ...

... inclusa la prevenzione del cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente, nonché la prevenzione delle discriminazioni, siinnota. Mette particolarmente in evidenza i progressi di ...La green - tech company ha fatto sapere che il tribunale potra' concedereproroga dell'efficacia delle misure, ricorrendone i presupposti di, in esito al primo periodo di efficacia e sulla ...Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della85 del 3 luglio 2023 85, conosciuta come ... nonostante, sia un loro diritto essere registrati dai Comuni invia fittizia. Molti sindaci fanno ...

Bonelli (Verdi): «Ora una legge contro i negazionisti climatici» Avvenire

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo considera tale principio come assoluto e inderogabile, indipendentemente dalla condotta della vittima, ma i critici non sopportano che l’adesione alla Cedu ...Le opposizioni compatte: «Il governo ritiri l’emendamento soppressivo e ne discutiamo. Altrimenti la nostra proposta in aula il giorno 27». Schlein «felice» se davvero Meloni vuole aprire al confronto ...