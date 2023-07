Un ragazzo speciale Matteo | 100 alla maturità ' Ma per i disabili il vuoto dopo la scuola'

(Di martedì 25 luglio 2023) La lunga battaglia di mamma Claudia per una reale inclusione 'I loro diritti spesso scambiati per pretese, la legge è con noi'. Lui ha un sogno: 'Vorrei fare l'autista, conosco Livorno...

La lunga battaglia di mamma Claudia per una reale inclusione 'I loro diritti spesso scambiati per pretese, la legge è con noi'. Lui ha un sogno: 'Vorrei fare l'autista, conosco Livorno alla ...

Un ragazzo speciale Matteo, 100 alla maturità "Ma per i disabili il ... LA NAZIONE

Perchè quel 100 all'esame di maturità per un ragazzo autistico è una grande conquista. Sorride, accanto ai suo amici di scuola che lo hanno accompagnato in questi anni di studio. "Sono stato bene, mi ...