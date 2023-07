Un Posto al Sole | 26 luglio anticipazioni | tra Renato e Raffaele torna il sereno

(Di martedì 25 luglio 2023) Mercoledì 26su RAI Tre andrà in onda una nuova puntata di Unal. Leinerenti al nuovo appuntamento della soap fanno sapere che Lara per non far venire a galla la verità si vedrà costretta a dover fare a Ida nuove concessioni. Salvatore dopo un breve ma intenso periodo trascorso ad Ischia farà ritorno a Napoli: casa accadrà quando rivedrà Castrese? Gli spoiler fanno inoltre sapere chesi riconcilieranno. Scopriamo qualche spoiler in più su ciò che accadrà nel corso della nuova puntata di Upas.Unal26: Marina pronta a smascherare Lara,si ...

... non avevo una base finanziaria, ancora non ho un coach e non avevo undove allenarmi ... giocando spesso all'aperto, bionda come sono e chiara di carnagione, mi prendessi un colpo di, ma i ...Rai 3, Unal: 1.487.000 spettatori (9,1%). Ai piedi del podio: Italia 1, NCIS New Orleans: 1.105.000 spettatori (7%);. La7, In onda : 987.000 spettatori (6,1%);. Rai 2, Tg2 Post : 867.000 ...... e attorno prati immensi, e una banda di ragazzini delda cui ero riuscita, bench femmina, a ... in ogni cosa: la precisione con cui queste donne piegavano le lenzuola asciugate al, ...

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate dal 24 al 28 luglio 2023 La Gazzetta dello Sport

Spoiler di Upas dal 31 luglio al 4 agosto: una delicata questione ancora ignota porterà Rossella ad affrontare Nunzio ...Il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, ci tiene a far sapere che si rivede in moto senza soldi in tasca come quando era ragazzino. Senza soldi in tasca, ma sul suo conto corrente ci sono almeno 6,4 ...