(Di martedì 25 luglio 2023) Tra i nuovi poeti civili italiani che trattano i temi dell’alienazione e della fabbrica, quella che una volta veniva chiamata «letteratura industriale», dopo il Volponi di Corporale, Le mosche del first appeared on il manifesto.

... una serie di nomi nuovi e meno ma impegnati da mesi nel Movimento per la Pace, undi ... Poco 'Dio, Patria e Famiglia' e molta economia Nel cocktailc'è poco di Dio, Patria e ...... Fazzolari su Gentiloni: "C'è un'anomalia, fa ilal governo. Sul Pnrr l'Italia è ... Lo ha fatto al livello, con Paolo Gentiloni, e al livello amministrativo, con la direttrice della ...Una situazione collettiva è come un partito. Chi fa il coordinatore, come nel mio caso, ... non resto" quasi come unal capolavoro di Troisi Ricomincio da tre. Mentre da quando ...

Un controcanto politico e in versi sulle tragedie operaie Il Manifesto

Da sabato 29 30 sigle, tra cui il comitato Stop alla guerra di Gianni Alemanno, al lavoro per un nuovo soggetto politico. Ecco chi sono ...Sui social e sui giornali si fa sentire il fronte di chi nega la necessità di agire sulla crisi del clima. Il comunista Rizzo, il leghista Borghi, il meloniano Malan: tutti impegnati nella battaglia c ...