Un centrodestra europeo per fermare le eco-follie di Bruxelles

(Di martedì 25 luglio 2023) Con l’adozione del Green New Deal, l’Unione europea sta mettendo a repentaglio interi settori produttivi in nome della sostenibilità ambientale. La formula legislativa della transizione verde, piena di incognite e sconnessa dal mondo reale, rappresenta un pericolo per milioni di lavoratori e rischia di distruggere l’economia europea così come la conosciamo oggi. Con Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega dal 2016, abbiamo voluto parlare delle eco-di: dalla Nature Restoration Law recentemente approvata al nuovo regolamento Ue sugli imballaggi, dalla commercializzazione del grillo domestico al Green New Deal voluto da Timmermans. Infine, una previsione sulla futura maggioranza al Parlamento. I rischi della Nature Restoration Law LORENZO CIANTI: Mercoledì 12 luglio è stata approvata la discussa Nature ...

Il Partido Popular (Pp) dirisulta primo con ben 136 seggi, mentre il partito ...dipende dall'esecutivo " abbia chiesto al giudice Pablo Llarena di spiccare un mandato d'arresto...In prospettiva 2024 per il Parlamentonon abbiamo bisogno di veti, ma di ununito, forte e capace di tenere fuori le sinistre'. Così in una nota gli europarlamentari Lega Marco ...Quando agisci non per una maggioranza ampia come quella del Parlamento, ma per tuoi fini ... Per sperare di avere una maggioranza dinell'Europarlamento e votare così il prossimo ...

Per Meloni si allontana il «centrodestra europeo». Schlein: stop a onda nera Avvenire

«In Europa è arrivato il tempo dei patrioti», diceva Giorgia Meloni il 14 luglio scorso, appena dieci giorni fa, in un video inviato a un comizio dell’amico Santiago Abascal, leader di Vox. Che la pre ...Più se ne parla e più la proposta dell’introduzione di una soglia minima salariale risulta convincente per gli italiani. A 20 giorni di distanza dalla prima analisi, condotta sul tema dall’Istituto de ...