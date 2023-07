Ultime Notizie – Terremoto in Turchia | scossa magnitudo 5 5 nel centro del Paese

(Di martedì 25 luglio 2023) Undi5.5 ha colpito oggi lacentrale. Lo segnala lo European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). Alla fortene sono seguite altre dicompresa tra 2.5 e 3.1. Laè stata colpita, insieme alla vicina Siria, da un devastanteall’inizio dello scorso febbraio che ha fatto decine di migliaia di vittime tra morti e feriti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Con le elezioni in Spagna, il Pd tocca lo stadio involutivo della sua abitudine a festeggiare le vittorie altrui. Stavolta, infatti, si esulta per il mancato trionfo dell'amico del nemico. Al lettore ...Ma le, arrivate ieri, dicono che l'Eurozona sta entrando ufficialmente in crisi. L'economia perde vistosamente colpi (e ricchezza), frena, si ferma e comincia ad andare, lentamente, a ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

La Fed inizia una riunione politica di due giorni Tuttavia, gli investitori saranno cauti nel farsi coinvolgere troppo dal fatto che Riserva Federale inizierà la sua ultima riunione di politica ...Lo spread tra Btp e Bund inizia la seduta senza grandi variazioni, fermo a 160 punti base. In rialzo invece i rendimenti nell'Eurozona, con quello del decennale italiano che sale di 4 punti base al 4, ...