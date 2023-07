Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 25 luglio 2023

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorsoSuperstar numero 91 di. La combinazioneè: 6, 30, 48, 69, 71, 74 numero Jolly 62 e numero SuperStar 22. Quattro punti ‘5’ hanno ottenuto una quota unitaria pari a 47.086,59 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è pari a 31.600.000 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Leaccuse alle mani criminali che appiccano il fuoco arrivano dal governatore Renato Schifani ... Ma purtroppo in una situazione grave come quella degli incendi questeaggiungono angoscia ...La notizia del giorno riguarda i devastanti incendi che stanno mettendo in ginocchio la Sicilia : in particolare, nelleore è la zona di Palermo ad essere colpita , con decine di voli ...... i vigili del fuoco hanno registrato 80 roghi ancora attivi che vedono impegnati tutti i mezzi aerei della flotta antincendio e oltre 360 unità, mentre gli incendi domati nelle24 ore sono una ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Nella giornata di domani verranno ultimate le ultime procedure burocratiche. Poi le visite e la firma. Djibril Sow è dunque il secondo acquisto della Lazio in questa sessione estiva. Per lui avevano ...La GeVi Napoli prosegue sul mercato e il nome caldo delle ultime ore è quello del croato Tomislav Zubcic. Esperto lungo 33enne, il giocatore è professionista dal 2007 e nella passata stagione ha ...