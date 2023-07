Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente il maltempo poi un apertura con il violento nubifragio che ha interessato le ore Scorzè la Lombardia lasciando dietro di sé una lunga scia di bistecche allagamenti danni ingenti da Milano a Brescia nessuna provincia è stata risparmiata la situazione sul territorio report della Protezione Civile la seguente a Bergamo e Brescia sono stati segnalati diffusamente sul territorio Provinciale coperture danneggiate alberi caduti a Milano nella notte oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco di questi riguardano Caduti di alberi allagamenti tetti scoperchiati gli stessi statici in Valcamonica una sedicenne morta dopo di un albero caduto su un campo scout ieri sempre per lo stesso motivo Era deceduto una donna in Monza e Brianza Italia divisa in due al sud aumentano gli incendi ...