Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Vigno Italia divisa maltempo al nord incendio al sud 55 solo in Sicilia stiamo vivendo una delle giornate più complicati degli ultimi decenni dice il ministro nello Musumeci oggi a Milano della notte oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco la maggior parte di questi interventi riguardano caduta di alghe allagamenti tetti scoperchiati e dissesti statici in Valcamonica una sedicenne morta dopo che un albero e un campo scout ieri sempre per lo stesso motivo Era deceduto una donna a Lissone Monza e Brianza pioggia grandinate e forti raffiche di vento alberi caduti case scoperchiate automobili distrutte danni alle linee elettriche telefoniche Anche in Friuli Venezia Giulia situazione analoga in Veneto colpite le province di Treviso Verona Belluno Vicenza e Padova centinaia ...