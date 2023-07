Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 25 luglio al microfono Giuliano Ferrigno Italia divisa tra maltempo a nord incendio a sud 55 solo in Sicilia stiamo vivendo una delle giornate più complicati degli ultimi decenni dice il ministro nello Musumeci nuovo nubifragio nella notte oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco la maggior parte di questi interventi riguardano caduta di alberi allagamenti tetti scoperchiati e dissesti statici in Valcamonica una sedicenne morta dopo che un albero caduto su un campo ieri sempre per lo stesso motivo Era deceduto la donna Lissone Monza e Brianza pioggia grandinate e forti raffiche di vento alberi caduti case scoperchiate automobili distrutte danni alle linee elettriche telefoniche Anche in Friuli Giulia situazione analoga in Veneto colpite le province di Treviso Verona a Belluno Vicenza e Padova ...

ARTICOLO PRECEDENTE Lombardia, maltempo: nubifragio nella notteAttualità Lombardia, maltempo: nubifragio nella notte 25 Luglio Attualità Greta Thunberg multata per resistenza alla ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ......del pianeta quando non si verificano eventi estremi come quelli che stiamo vivendo nelle... nelle edizioni di prima serata, meno del 2% delletrasmesse ha fatto almeno un accenno alla ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Nelle ultime ore, oltre ad alcuni scatti in piscina con diversi amici, Carmelita ha condiviso delle foto al mare, anche se non ha fatto sapere per la precisione dove. Dopo il trambusto per l’addio a ...Nelle ultime ore la temperatura si è avvicinata ai 50 gradi e la società energetica statale Steg ha annunciato interruzioni di corrente previste tra 30 minuti e un’ora nel tentativo di preservare le ...