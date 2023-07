Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ondata di tempo anche in Veneto dove è causato diffusi problemi soprattutto alla rete elettrica con disagi e a privati aziende nei momenti di Picco se mi tenti sono rimasti senza corrente elettrica in provincia di Verona e 2000 nel Viggiano secondo quanto riferito dal Presidente della Regione Luca Zaia in primo piano ancora la tempesta nella notte a Milano una situazione tragica 8000 al buio senza corrente dicevamo in Veneto Una scout muore Colpita da un albero a Brescia Protezione Civile mobilitata seguo la situazione invece il premier meloni il traffico in tilt è chiuso il Castello Sforzesco stop ai treni in Veneto piene in Trentino in Sicilia oggi e temperature record Palermo a cerchiato dal fuoco chiuso e poi riaperto l’aeroporto le fiamme minacciano le ospedale ...