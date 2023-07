Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio le condizioni meteo stanno dividendo l’Italia due mentre al nord continua l’ondata di maltempo al sud si registrano temperature record nella notte un violento temporale si è abbattuto su Milano e la Brianza anche con grandine segnalazioni di tetti scoperchiati alberi caduti non ci sono feriti danni alla rete elettrica e mezzi di trasporto in ritardo Un treno è stato fatto papa a Monza una vittima È una sedicenne Colpita da un albero anche ieri Una persona ha perso la vita una 58enne morta schiacciata da un tronco caduto grandinata in Veneto diversi feriti oggi allerta maltempo arancione Lombardia e Veneto Gialla in Emiliagna Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Toscana e Trentino Alto Adige nel resto d’Italia prosegue la fa bollino rosso in ...