Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 10 | 10

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata una Ben ritrovati all’ascolto alla redazione da Francesco Vitale in studio il maltempo continua a colpire la Lombardia nella notte nuovo violentissimo temporale accompagnato da scariche continue di fulmini forti folate di vento ha colpito intorno alle 4 di notte Milano è una buona parte della Brianza della zona settentrionale della Lombardia il fenomeno è stato accompagnato In alcune zone anche da grandinate la tempesta in città è stata breve ma molto intensa e le previsioni che non la possibilità di nuove precipitazioni segnalati tetti scoperchiati e alberi caduti massima allerta a Palermo dove è stato istituito il centro operativo comunale per l’emergenza degli incendi che valgono ancora le colline attorno al capoluogo i roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo il promontorio che sovrasta la ...

Per altri contenuti, scoprite lenovità su The Last of Us: Parte Due .Stiamo estremamente attenti a queste24 ore ricche di colpi di scena, dai nubifragi estremi ai picchi di calore, dai venti di tempesta alla grandine". Ad ogni modo queste tre settimane ...L'evento si svolgerà come da programma Lesul concerto di Bruce Springsteen a Monza . La richiesta degli ambientalisti . Le parole del sindaco Paolo Pilotta . I danni causati a Monza ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L’uzbeko arriva a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Ranieri Il Cagliari mette a segno il primo colpo in attacco. Eldor Shomurodov è il nuovo… Leggi ...Maltempo a Milano e in Lombardia: le ultime notizie di oggi in diretta MALTEMPO LOMBARDIA ULTIME NOTIZIE – Un temporale violentissimo ha colpito la scorsa notte Milano e gran parte della Lombardia. In ...