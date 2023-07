Ultime Notizie Roma del 25-07-2023 ore 07 | 10

(Di martedì 25 luglio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 24 luglio Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Ministro della Difesa ucraino ex novo in un’intervista alla CNN Ha ipotizzato che entro la prossima estate l’Ucraina vince la guerra e potrà essere accettata nella nato nel luglio 2024 Chissà forse questo sarà un giorno molto importante per l’Ucraina questa è solo una mia previsione ha detto reznikova precisando che traina potrà aderire Alleanza solo dopo la fine della guerra poi che Durante le festività non abbiamo posizioni per il voto unanime quando gli è stato chiesto se pensava che la guerra sarebbe finita Entro la prossima estate hai risposto sì vinceremo questa guerra le sue parole il voto spagnola decretato netto vincitore delle elezioni Il Partito Popolare ottiene oltre il 33% dei suffragi e 100 66 G lascia i socialisti detto e al 31 e 70 e ...

La guerra in Ucraina è giunta al 517esimo giorno . Mentre gli Usa sono pronti a inviare altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev, è alta tensione a Zaporizhzhia e dintorni, con la centrale nucleare ...Le sirene hanno suonato nella notte nella Capitale e in 11 regioni del Paese. Ieri un bambino è rimasto ucciso e 6 persone ferite in un bombardamento russo nel Donetsk. Biden si appresta a inviare ...

E' in corso nella Locride un'operazione della Polizia, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, per l'esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi disposti dal gip.Avvio di settimana positivo per il listino azionario domestico, anche se la portata del rialzo è stata piuttosto contenuta, soprattutto alla luce dell’importante ...