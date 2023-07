Ultime Notizie – Nubifragi e incendi | negare l’evidenza ha un costo che non ci possiamo permettere

(Di martedì 25 luglio 2023), in un’estate che sta mettendo l’Italia, e l’intera Europa, in difficoltà. Si sommano i fenomeni atmosferici estremi, con temperature più alte del normale, piogge torrenziali e venti che spazzano via quello che incontrano, gli errori del passato, con la pessima manutenzione del territorio, e il dolo di chi specula con le fiamme. Cambiamento climatico e comportamenti criminali insieme. Si contano puntualmente le vittime e i danni economici, che da un’emergenza all’altra diventano sempre meno sostenibili. Eppure, invece di fare i conti seriamente con una realtà che è già cambiata, e che imporrebbe una immediata riconsiderazione delle priorità, c’è chi alimenta la reazione più scomposta:. Una tendenza che non è solo l’ennesima declinazione del complottismo strumentale che ha ...

Tutte leche parlano di streaming sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet. ... oggi in sconto a 29 25 Lug 2023 Su Amazon l'Airtag singolo va al minimo dellesettimane. Solo ...Leriguardanti la trattativa per portare Sommer all' Inter sono alquanto confuse e contraddittorie: il via libera da parte del Bayern Monaco sembrava cosa fatta, ed invece in queste ore si ...Mare Fuori a Giffoni 53 con Lucrezia Guidone che interpreta Sofia Durante . Il festival cinematografico ha celebrato la serie più amata del 2023, un anno che l'ha condotta ad un incredibile boom di ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Dalla Sicilia alla Puglia, il Sud Italia è sotto la morsa degli incendi, drammatico il bilancio. Nelle ultime ore è stata registrata la prima vittima in Calabria: un anziano costretto a letto è morto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...