Ultime Notizie – Livorno | travolta da treno merci | muore 26enne

(Di martedì 25 luglio 2023)da un, che da Piacenza era diretto a Grosseto, è morta una ragazza di 26 anni. E’ accaduto alle 3 della notte scorsa, non distante dalla stazione di Donoratico, in provincia di. Sul posto agenti della polizia ferroviaria e il medico legale. Ancora da stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il traffico ferroviario è stato interrotto tra Bolgheri e Castagneto Carducci e si sono registrati ritardi per i convogli. La circolazione è ripresa regolarmente intorno alle 9. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione