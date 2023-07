Ultime Notizie – l’armonia tra arte | design e natura | le mostre

(Di martedì 25 luglio 2023) Torna Lake ComoFestival ed in occasione della sua quinta edizione intitolata “lis Historia”, presenta un’anteprima del ricco programma che trae ispirazione proprio dall’opera omonima di Plinio il Vecchio. L’evento si svolgerà nella città di Como dal 16 al 24 settembre 2023, con una serie di, incontri, installazioni ed eventi diffusi in luoghi storici, inediti o dimenticati della città e del territorio circostante. Il programma del 2023 comprende diverse sezioni tematiche. “Back to Nature” presenterà una selezione di opere, progetti, oggetti e complementi d’arredo provenienti da diverse realtà, tutti accomunati da un’ispirazionele che attraversa epoche e tecniche di realizzazione. Questa sezione sarà ospitata nei prestigiosi spazi di Villa Olmo. “The Other Animals” è una mostra collettiva ...

Tutte leche parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa ... oggi in sconto a 29 25 Lug 2023 Su Amazon l'Airtag singolo va al minimo dellesettimane. Solo 29 ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiVigili del fuoco e Protezione civile al lavoro tutta ...Il Borgo San Donnino ha iniziato a sudare, sotto il sole di Fidenza, in vista della stagione di Serie D. La seconda nella storia del club biancoblù. Con le aggiunte delleore di tre "under" classe 2005 " il terzino sinistro in arrivo dalla Reggiana Matteo Valcavi, l'attaccante esterno del Salsomaggiore Nabil Selloum e []...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 25 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Semplicemente (si fa per dire): «Per noi il miglior investimento è il reinvestimento in azienda». Per conferma, vedere alla voce «tasso di rendimento del capitale». L’ultima rilevazione lo dava oltre ...Uno studio recente ha dimostrato che Sky è l'operatore che ha registrato le migliori prestazioni in Italia nell'arco degli ultimi dodici mesi, ossia dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, per quanto ...