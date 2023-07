Ultime Notizie – “Bando tra un mese” Come sarà l’opera

(Di martedì 25 luglio 2023) “Ilper il ponte sullo Strettopronto tra un“. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, durante l’incontro su progetti e grandi opere a Roma. “L’apertura del cantiere è prevista per l’anno prossimo, mentre la chiusura del cantiere nel 2032. La legge di bilancio del prossimo autunno – ha spiegato il ministro –quella che stanzierà le cifre più importanti. Il costo massimo per il Pontedi 13 miliardi, che ricordo è meno della metà di quello che fino a oggi sta costando il reddito di cittadinanza, che non lascia traccia sul futuro del Paese”.SARA’“Per il ponte sullo Stretto sono previsti 3666 metri di lunghezza complessiva, 399 metri di altezza dei pilastri, 60,4 metri di larghezza. È ...

Il provvedimento al voto in consiglio regionale. Chiesta anche l'estensione a tutto l'anno per quella al cinghiale ...La Sicilia brucia, rimane al buio, senza collegamenti e acqua. Sull’isola si sta verificando in queste ore un’apocalisse senza precedenti, degna di un film survival. Le temperature oltre i 40° non sol ...