Ultime Notizie – alberi caduti e tetti scoperchiati

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo la forte ondata di maltempo di ieri, nuovo e violento nubifragio nella notte a Milano. Intorno alle 4.00 del mattino un temporale accompagnato da raffiche di vento e grandine si è infatti abbattuto sul capoluogo lombardo scoperchiando diversie provocando la caduta di alcuni. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti. Il maltempo non sta dando tregua alla regione Lombardia. Ieri una donna ha perso la vita a Lissone (Monza e Brianza) dopo essere stata schiacciata da un albero. Tanti i cittadini che si sono riversati nella notte a commentare sui social un evento che considerano “senza precedenti”, “una apocalisse”, “mai visto prima”. Tanta la paura e tanti i video postati che ...

La guerra in Ucraina è giunta al 517esimo giorno . Mentre gli Usa sono pronti a inviare altri 400 milioni di aiuti militari a Kiev, è alta tensione a Zaporizhzhia e dintorni, con la centrale nucleare ...Le sirene hanno suonato nella notte nella Capitale e in 11 regioni del Paese. Ieri un bambino è rimasto ucciso e 6 persone ferite in un bombardamento russo nel Donetsk. Biden si appresta a inviare ...Rinnovo Kvaratskhelia CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 24 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Le misure saranno rivolte ai principali motori di crescita del Paese: il settore immobiliare e i consumi privati, che si sono entrambi deteriorati in modo sostanziale negli ultimi tre anni. Un mix di ...Può un albero essere uno strumento di giustizia sociale Sì, passa anche da qui, da questo nesso, il rilancio delle città italiane, a partire dalle periferie dove troppo spesso il disagio sociale ed e ...