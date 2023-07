Ultime Notizie – 6-4 6-1 allo svedese Ymer

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 25 luglio 2023) Vittoria in due set per 6-4 6-1 al primo turno dell'Atp Hamburg European Open per Lorenzo Musetti che regola in poco più di un'ora lon.186 del mondo Eliasqualificandosi al secondo turno del torneo dove troverà lo slovacco Jozef Kovalik, n.172 del mondo da lui mai affrontato in carriera. Per il toscano, testa di serie n.3 del seeding, si tratta della sesta vittoria consecutiva sulla terra rossa del torneo che l'anno scorso lo vide trionfare in finale contro Carlos Alcaraz.