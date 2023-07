Ultime dalla scienza | si può ottenere energia dalle nuvole

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) Chi ha assistito alle violente tempeste di questi giorni nel Nord Italia sarà forse stato colpito dal rapido susseguirsi dei fulmini. Per esempio, l’11 Luglio il Trentino è stato flagellato da una tempesta con 2500 fulmini all’ora, come dire quasi un fulmine al secondo. L’aumentata frequenza di scariche elettriche nelle tempeste è conseguenza del riscaldamento globale. Questo fenomeno si traduce infatti in una maggiorein atmosfera che dà luogo a sua volta a fenomeni più violenti, dai temporali ai cicloni e alle ondate di calore. Lo spettacolo spettrale di un cielo notturno illuminato dai fulmini potrebbe portare qualcuno a domandarsi se non si possa in qualche modo utilizzare tutta quell’elettrica, anziché sprecarla. La risposta è che è quasi impossibile farlo, dato che i fulmini sono fenomeni rari che colpiscono in maniera troppo ...