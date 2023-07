Ultima Generazione | gli attivisti bloccano l' autostrada ' A1 | disagi e malumori | interviene la polizia

(Di martedì 25 luglio 2023) Sono tornati con un nuovo blitz glidi: la loro protesta stavolta ha avuto luogo sull' "del Sole", l'A1, alle 9 di questa mattina, all'altezza di Fiano Romano sul trattole Firenze-Roma. Erano in nove ed hanno, come loro consuetudine durante questo t

Così l'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio, presentando i droni diimpiegati per contrastare l'abbandono dei rifiuti sul territorio. xa2/col4/gtr ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina, presso la sede della Regione Puglia di via Gentile n. 52, si è tenuta la dimostrazione di volo dei droni diimpiegati dall'Amministrazione regionale nella lotta all'abbandono dei rifiuti. All'incontro hanno partecipato Anna Grazia Maraschio, assessora regionale all'Ambiente, Paolo ...Gli attivisti ditornano di nuovo a far sentire la loro voce, effettuando l'ennesimo blocco sulla strada. Questa mattina, intorno alle 9, alcuni ragazzi si sono fermati in mezzo alla A1, in zona ...

Gli attivisti di Ultima Generazione bloccano l'A1 verso Roma: la polizia li trascina e ammanetta Fanpage.it

Intervento al San Filippo Neri di Roma su un paziente operato per tumore del nervo acustico con un dispositivo di ultima generazione ...Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione: in nove bloccano un tratto della A1, agenti costretti a trascinarli a bordo strada ...