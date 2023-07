Ue | Meloni | ' ricostruzioni campate in aria | mio obiettivo far crescere i Conservatori'

E neppure via social laha fatto cenno al risultato delle elezioni spagnole. Così, per troncaree ironie, i suoi galoppini si sono pertanto visti costretti a comunicare alle ...... secondo varie, era ben voluto, in continuità con Mario Draghi, dal ministro dell'Economia Giorgetti, ma sostanzialmente inviso alla premierinteressata a mettere in atto un ...In una nota la primogenita dell'ex premier morto il 12 giugno risponde ad alcunegiornalistiche che l'hanno descritta come ' irritata ' dalla presa di posizione di, ...

Ue: Meloni, 'ricostruzioni campate in aria, mio obiettivo far crescere i ... Gazzetta di Modena

Il voto spagnolo, il nodo migranti, il salario minimo (su cui apre al confronto con le opposizioni), il fisco, l'ondata di maltempo e tanto altro ...La premier sui risultati spagnoli: «Il risultato di Vox era atteso. Comunque, il centrodestra cresce molto come in Italia» ...