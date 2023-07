Ue | Casini | ' ora Meloni allarghi la maggioranza Ursula'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avveduti sul fronte moderato hanno già rifiutato, di costruire un'alleanza europea fra i popolari e la destra" e dice che "il Centro, quando si piega a rapporti con le forze estreme, perde la sua identità e la ragione di esistere". Lo dice Pier Ferdinandoa 'Repubblica'. "Io mi meraviglio che una donna intelligente come lanon l'abbia capito", "non esiste l'ipotesi di un governo europeo affidato solo alle forze popolari e di destra", spiega l'ex presidente della Camera. "Capisco che lasia sospesa tra i doveri della militanza storica e il realismo dello stare al governo. Ma lo spazio che ha è quello di concorrere ad allargare la piattaforma europea, non sovvertirla. Può eventualmente allargare la...