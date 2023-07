Udinese | successo di valore | 2-1 in amichevole al Lipsia

(Di martedì 25 luglio 2023) L’ottiene undi grandein: i friulani superano per 2-1 i tedeschi delBella vittoria inda parte dell’, con i ragazzi di mister Sottil che regolano 2-1 un avversario di un certocome il. A segno, per i friulani, sono andati l’uomo mercato Samardzic e il giovane portoghese Semedo, che ha risposto al momentaneo 1-1 realizzato dal neo acquisto Openda.

Prosegue l'ottimo pre - campionato dell': dopo la vittoria sui ciprioti del Pafos, stasera, sempre in Austria, dove stanno svolgendo ... pareggio tedesco al 65' con Openda e gol deldel ...Ritiro2023/2024 Calendario2023 - 2024: date e orari delle partite Terza uscita stagionale per i bianconeri del confermato Andrea Sottil, dopo ilottenuto per 4 - 1 contro ...... per il secondo anno consecutivo, la Coppa di Germania grazie alin finale ai danni dell'... L', dal canto suo, ha detto addio al difensore Becao ed al centrocampista Pereyra, oggi ...

Udinese, successo in amichevole contro il Lipsia: a segno Samardzic Sportitalia

Prosegue l'ottimo pre-campionato dell'Udinese: dopo la vittoria sui ciprioti del Pafos, stasera, sempre in Austria, dove stanno svolgendo il ritiro, i friulani hanno avuto la meglio anche sul Lipsia ( ...Udinese-Lipsia è un'amichevole e si gioca martedì alle ore 18:00: notizie, statistiche, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.