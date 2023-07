Ucraina | Usa invieranno altri 400 milioni di dollari in aiuti militari

Al contempo, glihanno attaccato la Corea del Nord, accusandola di fornire aiuti militari alla Russia per la guerra in. Da Pyongyang negano, e rilanciano accuse verso Washington, ...L'ex marine americano, Trevor Reed, liberato dalla Russia tramite uno scambio di prigionieri, rimasto rimasto ferito nelle scorse settimane mentre combatteva in. Delle sue attuali condizioni di salute non si sa molto. Lo riportano i media americani, sottolineando che Reed stato prima trasportato in un ospedale di Kieve e poi evacuato in Germania per ......della Difesa Oleksii Reznikov aveva dichiarato in un'intervista trasmessa alla Cnn il 23 luglio che condividerà con il Pentagono un rapporto sull'uso di munizioni a grappolo da parte dell'nei ...

Gli Usa annunciano nuovi aiuti da 400 milioni di dollari per l'Ucraina AGI - Agenzia Italia

Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Il popolo dell'Ucraina - ha dichiarato il capo della diplomazia Usa - continua con coraggio a difendere il proprio Paese contro ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. L'Aiea: 'Mine a Zaporizhzhia'. Allarme antiaereo a Kiev. LIVE ...