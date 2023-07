Ucraina | Sensi Pd | ' inaccettabile ambasciata russa impartisca lezioni su Holodomor'

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Trovoche l'pretenda di impartiree dare direttive al Senato della Repubblica. Sull', per di più. Spero che la Farnesina richiami l'ambasciatore x chiarirgli il rispetto e i confini, come funziona in una democrazia #slavaukraini". Così il senatore Pd, Filippo, su twitter.

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Trovo inaccettabile che l'ambasciata russa pretenda di impartire lezioni e dare direttive al Senato della Repubblica. Sull'holodomor, per di più. Spero che la Farnesina ri ...