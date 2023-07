Ucraina-Russia | raid su Kiev Mine vicino centrale Zaporizhzhia

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) –nella notte acon droni che, secondo le autorità locali, sarebbero stati tutti abbattuti. Non si registrano vittime né danni, fa sapere il capo dell'amministrazione militare della capitale, Sergey Popoko. I russi "hanno attaccatocon aerei senza pilota – ha riferito su Telegram – L'allerta aereo è durato tre ore…Tutti gli obiettivi sono stati rilevati e distrutti in avvicinamento verso. Secondo le informazioni al momento, non ci sono vittime o distruzioni nella capitale". L'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha intanto confermato la presenza diantiuomo nei pressi dellanucleare di, occupata dai russi. Il 23 luglio, gli esperti "hanno visto alcunepiazzate in una zona ...

I principali cereali quotati al Cbot di Chicago hanno chiuso la seduta di lunedi' 24 luglio in forte rialzo dopo l'intensificazione degli scontri in, dove laavrebbe attaccato le infrastrutture portuali del Danubio per la prima volta dallo scoppio delle ostilita'. Negli scontri sarebbe stato anche distrutto un deposito di grano ...... un componente utilizzato nei giubbotti antiproiettile, sono aumentate del 69 per cento ina oltre 225 milioni di dollari, mentre sono diminuite del 61 per cento ina soli 5 milioni di ...Droni su Mosca. Un raid russo sfiora la Nato. Attacco al grano sul Danubio a soli 200 metri dal confine romeno. In arrivo dagli Usa altri 400 milioni di aiuti ...

Allarme per centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attacco aereo su Kiev "Tutti i droni abbattuti" - Guerra in Ucraina, l’inviato della Rai documenta in un video l’uso di bombe a grappolo (Video) - Guerra in Ucraina, l’inviato della Rai documenta in un video l’uso di RaiNews

(Adnkronos) – Raid nella notte a Kiev con droni che, secondo le autorità locali, sarebbero stati tutti abbattuti. Non si registrano vittime né danni, fa sapere il capo dell’amministrazione militare de ...Allarmi antiaereo sono stati emessi a Kiev in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferiscono i media locali.Le regioni interessate sono, oltre a quella della ...