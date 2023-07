Ucraina | Putin potrebbe andare in India in autunno

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuova Deli, 25 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente russo Vladimirrecarsi inad. Lo ha detto il vice portavoce del Cremlino Yuri Ushakov, spiegando che la Russia "ha ricevuto un invito" a partecipare al vertice del G20, previsto per i primi di settembre a Nuova Deli, e "non esclude" la partecipazione diin persona.

I disiderata di, il progetto di una nuova Russia allargata all'meridionale, coincide esattamente con quanto descritto dal prof. Mearshimer nel 2013. Inoltre, il noto politologo ...'Le autorità locali non hanno ricevuto ordini dalla leadership - afferma una fonte- dal ... ex colonnello della sicurezza russa ora diventato un esponente dell'opposizione in esilio, '...Tra queste, dal 24 febbraio 2022, andrebbe annoverata l'ingiustificata invasione dell'chestesso ha ordinato, la quale ha creata diverse forme di destabilizzazione ricadute anche (e ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Kiev, attacco aereo nella notte: abbattuti droni russi. Aiea:... Corriere della Sera

Home Adn Kronos Rivolta Wagner, “Putin avvertito in anticipo ma non fece nulla”: retroscena 007 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. L'Aiea: 'Mine a Zaporizhzhia'. Allarme antiaereo a Kiev. LIVE ...