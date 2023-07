Ucraina | mine vicino centrale di Zaporizhzhia

Leggi su ildifforme

(Di martedì 25 luglio 2023) Nessuna tregua in, nei pressi di, ci sonodirezionali antiuomo: la conferma arriva direttamente dagli esperti dell’Aiea – Agenzia internazionale per l’energia atomica.: la notifica dell’Aiea Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi ha dichiarato: “Come ho riferito in precedenza, l‘Aiea era a conoscenza del precedente posizionamento dial di L'articolo proviene da Il Difforme.