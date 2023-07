Ucraina | la diretta – Kiev | “Abbiamo usato munizioni a grappolo intorno a Bakhmut” Agenzia atomica | “Mine antiuomo intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Nuovi raid russi nella notte,rme antiaereo ae in altre 11 regioni. Il Washington Post torna sulla ribellione della Wagner e cita fonti d’intelligence: “Putin sapeva 3 giorni prima dell’attacco, ma non era in grado di rispondere” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.