Ucraina | Kuleba | ' F-16 consentiranno di proteggere il corridoio del grano'

(Di martedì 25 luglio 2023) Kiev, 25 lug. (Adnkronos) - L'potrebbe utilizzare i caccia F-16 perle rotte di trasporto delnel Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytroa France 24. "Se abbiamo gli F-16, non dipenderemo dal ricatto russo nell'esportareucraino verso i mercati globali", ha detto. "Prima li riceveremo, prima potremo lanciare un nuovo, protetto, efficiente, che funzionerà, che funzionerà senza ostacoli e 100 milioni di tonnellate diucraino arriveranno al mercato globale, stabilizzando i prezzi".ha inoltre affermato nell'intervista che Kiev continua a cercare di rilanciare la Black Sea Grain Initiative attraverso colloqui con la Turchia e le Nazioni Unite. Allo ...

Bombardamento russo sulla città di Kostiantynivka: il bilancio è di un bambino morto e 6 feriti (tra cui tre bimbi). I media russi hanno riferito di un attacco con due droni ucraini su Mosca. Nessuno ...