Ucraina | Kiev conferma uso munizioni a grappolo fornite da Usa intorno a Bakhmut

(Di martedì 25 luglio 2023). 25 lug. (Adnkronos) - Le forze ucraine stanno "utilizzando l'intera linea di armamenti fornitaci dai nostri partner" in modo efficace. Ha risposto così, in un'intervista televisiva, il portavoce del comando militare orientale dell'Serhii Cherevatyi, rispondendo alla domanda se i militari stessero usandoche sono state recentemente consegnate dagli Stati Uniti. Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov aveva dichiarato in un'intervista trasmessa alla Cnn il 23 luglio che condividerà con il Pentagono un rapporto sull'uso dida parte dell'nei prossimi giorni.

Roma, 25 lug. (askanews) - San Pietroburgo ospiterà questa settimana i leader africani per il secondo vertice Russia-Africa, volto a rafforzare ...