Ucraina | il deputato se la spassa alle Maldive | Zelensky lo denuncia per tradimento

(Di martedì 25 luglio 2023) Volodymyrha bollato oggi come traditore Yuri Aristov, un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso, proprio in un momento in cui il presidente ucraino fa spesso riferimento al dovere dei leader politici di dare il buon esempio. Secondo il sito web Slidstvo.info, a metà luglio Yuri Aristov,48enne di “Servo del popolo” è stato visto in un albergo a cinque stelle nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. A seguito dello scoop il capo del gruppo parlamentare David Arakhamia ha chiesto che Aristov fosse «immediatamente sospeso». «Ho chiesto tutti i documenti relativi ai viaggi di lavoro e la verifica di tutte le informazioni», ha dichiarato. Il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefantchuk, ha rivelato di aver ricevuto una lettera di dimissioni da Aristov, che è ...

Un deputato ucraino alle Maldive: "Tradimento" RSI.ch Informazione

Lo stesso presidente Zelensky ha condannato la "fuga" del parlamentare Iouri Aristov avvistato pochi giorni fa in un cinque stelle nell'arcipelago indiano - Il 48enne si sarebbe dimesso ...Così in un post sui social Ettore Rosato, capogruppo di Azione e Italia Viva nella commissione Esteri alla Camera dei deputati, al termine della missione della delegazione parlamentare italiana in ...