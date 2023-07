Ucraina | gruppo monitoraggio | primi veicoli corazzati Wagner arrivati in Bielorussia

(Di martedì 25 luglio 2023) Minsk, 25 lug. (Adnkronos) - L'undicesimo convoglioè arrivato in, questa volta con seiShchuka (Ural Chekan). Lo ha riferito ildibielorusso Hajun. La colonna comprende almeno 29, vale a dire un UAZ-Patriot, due camion Ural-4320, due camion Kamaz, sei trattori per camion con sei escavatori e un camioncino 1GaZelle, un fuoristrada e altri 11 camion, ha scritto il bielorusso Hajun su Telegram.

Contro ildei cinque si esprimono Germania e Francia. "Non è accettabile prendere i soldi da Bruxelles come compensazione" sul grano "e allo stesso tempo chiudere le frontiere con l'" ...... in Polonia, e ha viaggiato con ilverso Leopoli dove ha incontrato, nel pomeriggio, il ...a questa missione per testimoniare ancora una volta la vicinanza del Piemonte alla popolazione. ......ed essere stato "incapace di agire con decisione" davanti alla rivolta dei mercenari del... A riferirlo sono diversi fonti dell'intelligencee dell'Unione Europea citate dal Washington ...

Ucraina, ultime notizie. Mosca: missili a lungo raggio francesi a Kiev sono escalation. Accordo sul ... Il Sole 24 ORE

Minsk, 25 lug. (Adnkronos) – L’undicesimo convoglio Wagner è arrivato in Bielorussia, questa volta con sei veicoli corazzati Shchuka (Ural Chekan). Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio bielorusso ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. L'Aiea: 'Mine a Zaporizhzhia'. Allarme antiaereo a Kiev. LIVE ...