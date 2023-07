Ucraina | altri 1 | 5 miliardi dall' Ue nel pacchetto di assistenza macrofinanziaria

(Di martedì 25 luglio 2023) La Commissione europea ha annunciato questa mattina il pagamento di "1,5di euro per l'" nel contesto deldiapprovato'Ue per supportare il ...

"Questo e' il sesto pagamento all', che le permettera' di tenere aperti servizi come ... Previsto il pagamento di3 miliardi "per agosto e settembre". 25 luglio 2023Peruna scaltra autocelebrazione della bambola della Mattel - esaltata e contemporaneamente ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di Wired ...Lo stop all'accordo Onu fra Russia eper le spedizioni di grano dai porti del Mar Nero interrompe un fiume di quasi 19 miliardi di chili di frumento per il pane, mais, olio di girasole eprodotti, che nell'anno di durata ...

L'attacco russo ai porti ucraini sul Danubio porta il conflitto sempre più vicino ai confini della Nato. Mosca punta sul summit con l'Africa a San ...