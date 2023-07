Ucraina | accuse alla Russia da Mariupol | “Rubano il grano”

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Le autorità della cittàdiaccusano ladi rubare ildopo l'uscita dall'accordo sul. "Ilcontinua a essere il prodotto principale che i russi trasportano via strada dCrimea. Le colonne di camion non diminuiscono", ha avvertito via Telegram il consigliere comunale in esilio di, Peter Andriushchenko. Secondo Andriushchenko, si comprendono ora le parole del leader russo Vladimir Putin che ha assicurato di poter "sostituire ilucraino" anche perché "quest'anno ci aspettiamo un altro raccolto da record". Secondo l'agenzia Unian, dall'inizio dell'invasione russa dell', il 24 febbraio dello scorso anno, laha portato via ...

Per questo, ha aggiunto, ''l'ha urgente bisogno di rafforzare la sua difesa aerea per proteggere il suo patrimonio storico e continuare l'iniziativa per i cereali del Mar Nero''. Sunak, ......umanitaria e di ascolto voluta dal Pontefice per alleggerire le tensioni tra Russia ee ... dimesso dallo stato clericale, sotto processo negli USA per gravidi abusi sessuali. Fonti ...... continuando a mantenere una sostanziale equidistanza verso la guerra in. Anche la presenza ... sanzioni, de - risking, reciprochee minacce militari, per riprendere relazioni reciproche ...

Accordo sul grano, accuse alla Russia: ultime news Adnkronos

La denuncia del consigliere comunale in esilio Peter Andriushchenko. Mosca ribadisce: "Impossibile al momento tornare ad accordo" ...Gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno osservato mine direzionali antiuomo alla periferia del sito della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato ...