Twitter cambia nome e logo | Elon Musk ha scelto X

(Di martedì 25 luglio 2023) Una X sostituira? l’uccellino di, ha dichiaratoNew York Times, di Noam Scheiber e Ryan Mac, pag. 4ha dichiarato di essere in procinto di apportare uno deimenti più visibili ada quando ha assunto il controllo della società di social media lo scorso autunno: la sostituzione deldell’uccello, ampiamente riconosciuto. In un tweet di domenica mattina presto, ora della costa orientale,ha dichiarato che “presto diremo addio al marchioe, gradualmente, a tutti gli uccelli”. Poco dopo ha aggiunto: “Se stasera verrà pubblicato unX abbastanza buono”, “domani sarà attivo in tutto il mondo”. “X” è un termine che indica ciò cheha descritto ...

A riportare la notizia sono stati il celebre leaker Ice Universe su X (il nuovo nome di) e ... Cosacon gli schermi senza cornici . Quella sulle cornici è una questione su cui si discute ...3 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA VIA FONTE Notizie Relazionate Elon Musk eArticolo Business Social Elon Musknome e logo a. Ora si chiama X, è ufficiale! 356

Dopo l'annuncio di ieri con cui Elon Musk ha ufficializzato il rebrand di Twitter in "X", prendendo in contropiede gli utenti ma anche parecchi osservatori, al quartier generale di San Francisco si è ...Twitter ha cambiato nome in X, in molti sul social hanno colto l’occasione per ironizzare, tra cui il profilo di Sesame Street. LEGGI: Ted Lasso incontra Sesame Street: Brett Goldstein nello show per ...