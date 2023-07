Tuttosport – Bernardeschi su Bonucci | la Juve e Morata all’Inter E sul suo futuro…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 luglio 2023) 2023-07-25 01:39:54 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: Le strade di Federicoe dellantus si sono separate ormai da più di un anno, quando l’esterno azzurro è volato negli Usa per iniziare una nuova avventura in MLS. Il classe 1994, attualmente al Toronto Fc insieme ad Insigne, in un intervento a Sky ha parlato della sua attuale esperienza e non solo: “Mi sono trovato molto bene, la città e le persone che ho incontrato sono pazzesche. Purtroppo siamo inciampati nel percorso, non ci aspettavamo di essere così giù in classifica ma ci sono stati dei problemi che speriamo di risolvere per tirare su questa situazione”.: “Mi manca la Champions League”ha poi parlato del suo passato in Serie A: “Qualcosa che ...