Tutti i nuovi prezzi di Spotify Premium | rialzi anche in Italia

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Purtroppo era nell’aria e idisono aumentatiin. Nella giornata di ieri, era stato commentato l’iniziale rialzo del costo del servizio di streaming musicale in alcuni parsi d’Europa come nei Paesi Bassi e in Belgio. Ora l’aumento del valore dell’abbonamento si è concretizzatoentro i nostri confini, come ampiamente prevedibile e soprattutto iutenti registrati dovranno subito fare i conti con un’altra spesa mensile. Quali sono idi? Le maggiorazioni vanno da 1 a 2 euro, in base alle diverse soluzioni. Il pianoIndividual (con account singolo) ora costa 10,99 euro al mese ...