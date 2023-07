Tutte le volte che Francesca Chillemi ha incantato con grazia ed eleganza il red carpet

Leggi su velvetmag

(Di martedì 25 luglio 2023) Di ritorno sul set,è impegnata con la seconda stagione di Viola come il mare, una delle fiction più apprezzate di recente dal pubblico Mediaset.è tornata operativa sul set. Nuovamente nelle vesti da protagonista per Viola come il mare, la fortunata fiction che ha coinvolto anche Can Yaman nel cast, l’attrice è impegnata con le riprese della seconda stagione. Come riporta Ansa, i nuovi episodi hanno avviato il lavoro sul set in quel di Roma per realizzare 12 nuovi episodi. Ed è anche grazie a Viola come il mare cheha conquistato ancor di più il pubblico italiano.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1985, ha guadagnato la prima notorietà vincendo il concorso di Miss Italia nel ...