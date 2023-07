Tuffi grandi altezze | Mondiali 2023 | Popovici in testa dopo due round | azzurri tra i primi quindici

(Di martedì 25 luglio 2023) Nonostante le avverse condizioni del meteo, ideidallehanno portato a termine la loro prima giornata con iduedell’individuale maschile. La pioggia a Fukuoka ha condizionato la gara, portando anche ad una sospensione della competizione per un lungo tempo. Finora è stato un dominio della Romania, con una straordinaria doppietta inalla classifica. A comandare, infatti, la graduatoria è Constantin, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 232.20, precedendo il connazionale Catalin Petru-Preda (207.60). In terza posizione al momento c’è l’ucraino Oleksiy Prygorov (197.25). In lotta per le medaglie anche lo spagnolo Carlos Gimeno (193.20) e il francese Gary Hunt (189.70). In gara per l’Italia ...

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2023 in DIRETTA: due azzurri in gara, ma non c'è De Rose

