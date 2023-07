Trubin | l’Inter ci lavora ma non è l’unico nel mirino Le possibilità – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 luglio 2023)prosegue la caccia al nuovo portiere. Il nome dipersiste, insieme ad un altro. SportMediaset illustra la situazione e le cifre sul mercato. ALTERNATIVE – Con la trattativa per Yann Sommer in fase di stallo e il reparto della porta quasi completamente vacante,non può non guardarsi intorno. Nella giornata di ieri tra i tanti nomi di portieri accostati al club nerazzurro è comparso anche quello del campione del mondo Emiliano Martinez. Per il ‘Dibu’, però la richiesta dell’Aston Villa è troppo alta. Motivo per cui è arrivata subito la smentita sulla voce di mercato. Non tanto diversa la situazione anche per Anatolij. Marco Barzaghi, intervenuto su SportMediaset, fa sapere chesul portiere ucraino ma lo Shakhtar Donetsk continua ad essere ...