“Trevor Francis a Bergamo fu sfortunato | ma è stato uno dei campioni dell’Atalanta”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Riproponiamo l’intervista realizzata il 19 aprile 2020 da Alberto Porfidia a Mimmo Gentile in occasione del sessantaseiesimo compleanno di, ex Atalanta, scomparso a 69 anni lunedì 24 luglio a causa di un infarto. È uno dei due inglesi che hanno giocato nella storia(l’altro è Gerry Hitchens, negli anni Sessanta):, lo sceriffo di Nottingham, compie 66 anni (è nato il 19 aprile 1954). Purtroppo nell’Atalanta abbiamo potuto ammirare solo una piccola parte della sua classe, in un’annata sfortunata (1986-87) e per lui caratterizzata da tanti infortuni. “Non solo per lui”, ricorda Mimmo Gentile. “Osti si era rotto il crociato, io che non mi ero mai fatto male ero rimasto fuori due mesi perché m’ero rotto il perone ed eravamo senza difesa....