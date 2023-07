Trevisan-Osorio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Amburgo 2023

(Di martedì 25 luglio 2023) Martinascenderà in campo contro Camilanel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Obiettivo quarti per la giocatrice azzurra, protagonista di una bella vittoria all’esordio contro la giovane statunitense Kalieva e determinata a ripetersi. La sua avversaria sarà la colombiana, ottava testa di serie, che al primo turno ha regolato in due set Rakhimova. Martina ha vinto l’unico precedente, sul cemento di San Diego nel 2022, ma partirà sfavorita secondo i bookmakers. SEGUI IL LIVE TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo, martedì 25 luglio come primo match sul campo M4, alle ore 11.00. Latelevisiva è ...

TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo martedì 25 luglio come primo match sul campo M4, alle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 ...Impegno di secondo turno per Martinanell'"Hamburg European Open" ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando ... n.173 WTA, deve vedersela con la colombiana Camila, ......Dellien vs (Q) Garin a seguire Cachin vs (7) Davidovich Fokina a seguire (Q) Choinski vs Zhang M3 ore 11 (Q) Seyboth Wild vs Varillas a seguire Fils vs (LL) Galan M4 ore 11vs (8)a ...

Live Martina Trevisan - Camila Osorio - WTA, Amburgo: Punteggi ... Eurosport IT

Impegno di secondo turno per Martina Trevisan nell’“Hamburg European Open” ( WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si stadisputando sui campi ...A senso unico la partita della tennista toscana, che conquista così l'accesso agli ottavi di finale della rassegna tedesca ...