Per garantire un controllo efficace della velocità e promuovere la sicurezza stradale, la...Statale SS /629 del Lago di Monate VA Strada Provinciale SP /142 Boltiere - Pontirolo -BG ...'Siamo al lavoro dopo la bomba d'acqua e la grandine di questa mattina con laLocale, ... Sempre in Lombardia , a, in provincia di Bergamo, un albero, sradicato dal vento, è piombato ...Anche la quarta passeggera è in ospedale aper un trauma al torace. Due operai feriti Due ... Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e lastradale.

Treviglio, la polizia locale mette il turbo con due nuove moto BergamoNews.it

Per l’esercizio abusivo della professione di motofficina, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono state sequestrate ai fini della confisca tutte le apparecchiature e gli utensili per un importo di circa ...Trovati diversi motoveicoli tipo “custom” smontati per la riparazione, manutenzione e sostituzione con pezzi di ricambio ...