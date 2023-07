Traffico Roma del 25-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo file per incidente tra la Tiburtina e la Casilina in esterna rallentamenti e code tra la Pontina è la Magni code sulla Pontina tra Castelno e Pomezia in uscita dalla capitale ad Acilia incidente in via di Macchia Saponara all’incrocio con via Domenico Purificato ilè rallentato In entrambe le direzioni incidenti anche in via Tiburtina all’altezza della circonvallazione Tiburtina in direzione San Giovanni altri disagi per incidenti in via Ostiense nei pressi di via del Commercio lavori notturni sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione che resterà chiusa tra le 22 e le 6 di domani mattina nelle due direzioni interventi in programma fino al 4 agosto lavori anche al sottovia Ignazio Guidi chiuso alle 22 e le 5 ...