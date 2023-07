Traffico Roma del 25-07-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Arimondi sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra Ardeatina e Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra Lanina via Appia possibili puoi rallentamenti per incidente su via Portuense all’altezza di via della Tenuta La Pisana ricordiamo che tra Marconi Ostiense per lavori è chiuso il ponte dell’Industria attenzione alle modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante lavori Questa notte al sottovia Ignazio Guidi chiuso tra le 22 e le 5 di domani mattina tra via Nomentana & viale Regina Margherita nelle due direzioni lavori di notte anche sulla tangenziale è la Galleria della Nuova Circonvallazione chiusa dalle 22 alle 6 di domani mattina nelle due direzioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto ...

" Una notte apocalittica ha sconvolto il Nord Italia. Una ragazza di sedici anni è morta in un ...per consentire il ripristino della viabilità nei quartieri per il trasporto pubblico e il...Va aquale Direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA). È l'organismo di ... per la prevenzione e repressione delillecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. ...Alle 5.30 di oggi è stato è stata riaperto alil nuovo ponte su via, a San Bartolomeo al Mare. L'operazione era iniziata intorno alle ore 19.15 di ieri ed è stata portata a termine nei tempi previsti. "Va a compimento " ha ...

ROMA (cronaca) - L’hashish si trovava in un deposito intestato a una società di logistica, risultata però estranea al traffico ilmamilio.it Maxi sequestro di hashish a Roma, dove la Guardia d ...Ha percorso un tratto di strada con gli occhi chiusi. Poi, svegliato dai rumori dei clacson e dal frastuono del traffico, si è ripreso. Ma, forse per la stanchezza, oppure per un malessere dovuto al c ...