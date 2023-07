Traffico Roma del 25-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 luglio 2023) Luceverdedai trovati via questo aggiornamento da Simone a Cerchiara una buona giornata sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente nel tratto cazzia Boccea della carreggiata esterna quindi in direzione Aurelia Fiumicino sulla Pontina incolonnamenti in uscita dae Inter sulda Tor de’ Cenci a pratica di mare tra Marconi e Ostiense chiuso per lavori il ponte dell’Industria attenzione alle modifiche alla viabilità nell’area circostante alternative Ponte Marconi e Ponte Testaccio sulla tangenziale e questa notte tra le 22 e le 6 La Nuova Circonvallazione interna resterà chiusa per lavori tra la 24 e Batteria Nomentana in direzione Salaria quindi sull’intero tratto con queste tutto dettagli nel sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...