Traffico Roma del 25-07-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 25 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati da Simona Cerchiara sulla Cassia bis Veientana rallentamenti e code per lavori tra Formello e Castel de’ ceveri in direzionesulla Cassia code pertra la storta e la Giustiniana sulla Flaminia incolonnamenti tra il raccordo anulare Corso Francia sulla tangenziale abbiamo code tra la nuova galleria e la via Salaria in direzione dello stadio a San Giovanniin via direzione piramide sul lungotevere rallentamenti tra ponte Mazzini e Ponte Cavour direzione Flaminio e poi sul raccordoe code in carreggiata interna tra Nomentana e la 24 questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità